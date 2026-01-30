次世代ラッパーを発掘するABEMAのオーディションプロジェクト番組『RAPSTAR 2025』のファイナリスト5名の楽曲が配信リリースされることが決定した。第1弾として、Masato HayashiおよびPxrge Trxxxper（読み：パージトルーパー）の楽曲が配信スタートとなった。【写真】「HIROYUKI」をリリースしたMasato Hayashi『ラップスタア』は、次世代のヒップホップシーンを担う新たな才能を発掘するオーディションプロジェクト。昨年に