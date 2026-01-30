米倉涼子さん東京地検は30日、麻薬取締法違反容疑などで書類送検された俳優の米倉涼子さん（50）を不起訴とした。理由を明らかにしていない。関東信越厚生局麻薬取締部が1月、米倉さんが大麻や麻薬を含む液体などを昨年8月に所持した疑いがあるとして、書類送検していた。米倉さんを巡っては、一部週刊誌が昨年10月、麻薬取締部が自宅を家宅捜索したと報道。米倉さんは同12月、自身のホームページで捜索を受けたことを認めた