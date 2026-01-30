長野県警本部30日午前9時ごろ、長野県小谷村のスキー場「つがいけマウンテンリゾート」で、オーストラリア国籍の20代女性がリフトから宙づりになる事故があった。女性は意識不明の重体で病院に搬送された。県警は業務上過失致傷の疑いも視野に、事故の状況を調べる。地元消防に従業員から「リフトを降り損ねて女性がけがをしている」と通報があった。スキー場によると、女性は終点で折り返したリフトから宙づりとなり、従業員