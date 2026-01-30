北京市内の輸入品を扱う店に並ぶスコッチウイスキー＝30日（共同）【北京共同】中国と英国の両政府はスターマー英首相訪中に合わせ、中国が英国から輸入するスコッチウイスキーに課す関税を10％から5％に引き下げることで合意した。英政府が29日発表した。英国に5年間で2億5千万ポンド（約530億円）の経済効果をもたらすとアピールした。トランプ米政権の関税政策で対米貿易の不透明感が強まる中、中英両政府は両国間の貿易を拡