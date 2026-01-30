2月の食品の値上げ品目は、去年より6割減少しました。帝国データバンクが発表した来月の食品などの値上げは674品目で、去年より6割減少しました。コメを原料とする日本酒など「酒類・飲料」が最も多く、次いでパックご飯などの「加工食品」でした。値上げの勢いは弱まりつつあるものの、5月以降には「円安」の影響で再び値上げラッシュとなるおそれもあり、先行きは不透明だということです。