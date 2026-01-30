長野・小谷村のスキー場でリフトに乗車していた女性が宙づりとなり、心肺停止の状態で搬送されました。消防によりますと午前9時15分ごろ、小谷村のスキー場「つがいけマウンテンリゾート」の関係者から、「リフトの利用者が停留所で降りることができず、宙づりになっている」と消防に通報がありました。現場はスキー場の最上部にある2人乗りのリフトで、パトロール隊員が女性を救助し救急隊に引き継ぎましたが、搬送時、心肺停止状