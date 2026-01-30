タレント関根勤（72）と小堺一機（70）が30日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。小堺が人気番組の司会を務めていた時の裏話をした。小堺は「徹子の部屋」と同時間帯にフジテレビ系「ライオンのいただきます」と「ライオンのごきげんよう」で31年間、司会を務めた。当初はうまくいかず「矢面の司会ってこういうことを言われるんだな、って」。「いただきます」のころのある日、新聞に「『消えていただきます