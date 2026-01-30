米Google（グーグル）は、「Google マップ」の徒歩および自転車ナビゲーションで「Gemini in navigation」（Geminiナビ）に対応した。Geminiが利用可能な地域で、AndroidおよびiOS向けに順次利用可能になる。 「Gemini in navigation」は、Google マップの徒歩や自転車のナビゲーション機能を利用中に「ok Google、このあたりには何があるの？」と尋ねると、Geminiが街の来歴や観光エリアなどを教えて