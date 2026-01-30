大谷との写真撮影に興奮気味だったピアジンスキー（右）。そんなレジェンドを封じたのは、マンシー（左）だった(C)Getty Imagesネット上でも話題沸騰となる出来事だった。注目されたのは、現地時間1月24日にニューヨークで開催された毎年恒例となっている「アワードディナー」での一幕。アーロン・ジャッジ（ヤンキース）やタリク・スクバル（タイガース）、ポール・スキーンズ（パイレーツ）など大物選手が集う中、今年は3年