第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、出場３２校が決まった。昨秋近畿大会８強で当落線上にいた近江（滋賀）は選出され、２年ぶり８度目のセンバツ出場。彦根市内の同校近くのＨＰＬベースポールパークに集まった６０人の部員たちは、雪が舞う中、喜びを爆発させた。昨年３月、チームを３６年間指揮して春夏通算２３度の甲子園出場に導き、春夏１度ずつ準優勝し