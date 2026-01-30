歌手・手嶌葵（てしま・あおい）の公式サイトが３０日に更新され、３１日に埼玉・ウェスタ川越で公演予定だったライブの延期を発表した。「アーティスト本人の体調不良により」と説明。振替公演が４月に決まったことも報告した。「【重要】『手嶌葵Ｃｏｎｃｅｒｔ２０２６』川越公演延期および振替日程のお知らせ」と題して報告。「２０２６年１月３１日（土）にウェスタ川越にて開催を予定しておりました『手嶌葵Ｃｏ