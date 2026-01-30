巨人は３０日、「大勢川崎病支援プロジェクト」の活動の一環として、春季キャンプ中に献血バスを配車すると発表した。場所はサンマリンスタジアム横の飲食スペース付近で、日時は２月８日の午前９時３０分〜正午と同日の午後１時３０分〜同３時３０分。献血協力者には同プロジェクトのオリジナル記念品がプレゼントされる。大勢は自身も患った経験がある川崎病を多くの人に知ってもらい、治療薬の製造に不可欠な血液の成分が