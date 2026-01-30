デビュー８年目の小林凌大騎手＝美浦・小西一男厩舎＝は、１月３１日の小倉５Ｒ・障害未勝利（芝２８６０メートル）のノーマジック（牝５歳、美浦・戸田博文厩舎、父ストロングリターン）で障害レースに初騎乗する予定だったが、両肋部挫創のため出走取り消しになったことが３０日、ＪＲＡから発表された。これまでＳＮＳでは「がんばれ小林凌大騎手！！！」「上手い騎手だし楽しみ」「とにかく無事に、、りょうたくんがんばれ