第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨夏の甲子園の優勝校・沖縄尚学（沖縄）も「神宮枠」に滑り込みで九州地区の５校目で選ばれた。例年、九州の出場枠は４つだが、昨秋の明治神宮大会を福岡の九州国際大付が優勝したことにより「神宮枠」が１つもたらされた。これにより、昨秋の九州大会では８強止まりだった沖縄尚学が“滑