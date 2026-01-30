第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨秋の東京都大会で準優勝だった関東第一は、２４年以来２年ぶりの出場を逃した。春夏合わせて１７度（春７、夏１０）の出場を誇り、２４年夏には準優勝した強豪校に８度目のセンバツ出場切符は届かなかった。今回、関東・東京の出場枠は６校。昨秋の東京都大会を制した帝京、関東大会４強