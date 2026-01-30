お笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明が30日、自身のXを更新。同日発表されたセンバツ出場校で、母校・帝京高校が16年ぶり15回目の出場を果たすことを受け、喜びを記した。【写真】「素晴らしい回復力！」ゴルフ場で丸山茂樹と笑顔を見せるとんねるず・石橋貴明石橋は「16年ぶりに！！！涙！！！甲子園楽しんで！！！魂！！！」とエールを送った。石橋は、2025年4月、自身のYouTubeチャンネルで食道がんを公表。そのご、咽頭