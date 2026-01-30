昨年3月末にフジテレビを退社し、フリーとして活動する西岡孝洋アナウンサーが30日、自身のXを更新。うれしい報告をした。西岡アナは「フジテレビを辞めた理由のひとつに、会社にいると年次的にもう五輪には関われないだろうな、という思いがありました」と告白。続けて「ミラノ・コルティナ五輪TVerさんで期間中ずっとMCを担当します！」と報告した。民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、冬季大会として