記者会見する朝日放送テレビの今村俊昭社長＝30日午後、大阪市福島区朝日放送テレビ（大阪市）の今村俊昭社長は30日、人気バラエティー番組「探偵！ナイトスクープ」で視聴者の誤解を招く演出があった問題について「より慎重な対応が必要だった。深く反省している」と謝罪した。番組は継続する方針。同日の定例記者会見で述べた。問題となったのは、23日に関西エリアで放送した「6人兄妹の長男を代わって」というコーナー。広