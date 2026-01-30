プロ野球・西武は30日、新助っ人3選手の入団会見を実施。それぞれが思いを語りました。獲得時に『先発タイプの技巧派右腕』と紹介されていたアラン・ワイナンス投手は、日本球界のイメージについてファンの盛り上がりを言及。「アメリカのメジャーリーグなど大きい舞台でもなかなか見ない。試合が盛り上がればファンの盛り上がりもすごいものになると思うので、非常に楽しみ」と期待感をのぞかせました。色々とオファーがあったと