巨人の新外国人４選手が３０日、都内のホテルでそろって入団会見を行った。前ロイヤルズ傘下３Ａオマハのボビー・ダルベック内野手（３０）は「巨人軍の一員となれてうれしく思います。走攻守すべてにおいて優勝、日本一に貢献できるように頑張ります」と話した。ダルベックはレッドソックス時代の２０年８月にメジャー初出場の試合で初本塁打。出場６試合目から５試合連続本塁打をマークし、メジャー史上初の「デビュー１０