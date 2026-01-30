パリ・サンジェルマンは30日、日本5都市に新たなパリ・サンジェルマンアカデミーを設立することを発表した。29日には都内で発表記者会見が行われ、元フランス代表でクラブOBのクロード・マケレレ氏がゲストとして登場した。マケレレ氏が「日本の子どもたちにとって、最適な環境になるでしょう。日本でパリ・サンジェルマンの哲学やスタイルを学ぶことができるので、必ず成長できる」と明言した通り、最大の特長は「パリ・サン