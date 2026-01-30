ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#4が27日に配信された。『愛のハイエナ season5』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○彼氏の元カノが突然来訪今回のスタジオゲストには、さとう珠緒と最上もがが登場。“結婚・家族”や“恋愛修羅場”をテーマにトークを展開した。“恋愛修羅場”について、さとうは20代の頃の実体験を告白。「彼氏とベッドで一緒にいて、(突然)元カノが来た」と振り返り、「彼氏に『隠れろ』って言われて