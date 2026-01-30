【モデルプレス＝2026/01/30】タレントの松嶋尚美が1月29日、自身のInstagramを更新。娘が書道で受賞したことを報告し、反響が寄せられている。【写真】54歳タレント「衝撃の美文字」小6長女が書き初め披露する様子◆松嶋尚美、愛娘の金賞受賞を報告「でかしたララちゃん」松嶋は「ララが学校の書き初めで金賞を取りました！やったー！でかしたララちゃん」とつづり、長女である空詩（らら）さんの快挙を喜びとともに報告。空詩さ