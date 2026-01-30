珈琲専門店「丸福珈琲店」は2月1日(日)から、「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」を、全国12店舗で開催する。期間限定で2月28日(土)まで。ベーシックなデザインが人気のシリーズ「BASIC RILAKKUMA」をモチーフに、コラボメニューを展開。リラックマたちが大好きなホットケーキやいちごを使ったメニューなど、コラボスイーツ2品、コラボフード1品、コラボドリンク2品を用意した。リラックマのコラボメニューの店舗販売は初とい