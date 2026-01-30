とんかつ専門店「かつや」、からあげ専門店「からやま」を展開するアークランドサービスホールディングスグループが、新業態としてタレカツ専門店に挑む。グループ会社であるエバーアクションは2月2日、東京都港区・ニュー新橋ビルに、タレカツ食堂「たれとん」1号店をオープン。ボリュームとスピードを軸に、これまでとは異なる切り口で“かつ”市場を狙う。〈テーマは「ボリューム・スピード・シンプル」〉タレカツ丼とは、揚げ