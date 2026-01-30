友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は職場での出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・佐伯ゆずは社会人4年目です。ある日の会議で、部長の高田さんから部署がなくなる旨を告げられます。しかし後日、ゆずは彼に呼び出され話を聞くと、どうやら廃部になる話はウソだったようです。その