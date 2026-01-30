【HSGK 1/72 アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン】 第1期抽選販売：2月28日～3月8日 予定 価格：未定 ボークスは、レジン製組み立てキット「HSGK 1/72 アゲハ・モルフォ・ザ・スルタン」の第1期抽選販売の情報を公開した。抽選受付期間は2月28日から3月8日までとなっており、全国のボークス店舗、ホビー天国オンラインストアにて実施される。価格は未定。