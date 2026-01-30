ニセ電話詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺の被害が過去最悪となっています。福岡市では29日、警察と市の職員が区役所を訪れる人に詐欺対策アプリなどの利用を呼びかけました。福岡市の南区役所で詐欺被害の防止を呼びかけたのは、警察官や福岡市の職員合わせて10人です。特設ブースでは、詐欺が疑われる着信を自動でブロックするアプリなどを紹介し、希望者がスマートフォンにダウンロードする作業を警察官や職員