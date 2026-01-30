楽天が30日、春季キャンプを行う沖縄に入った。ドラフト1位の藤原聡大投手（22＝花園大）は「ワクワクしています。なかなか沖縄で野球ができることもない。毎日、野球漬けの日々を送れることがとても楽しみ」とやる気をみなぎらせた。沖縄・金武町でのキャンプは9年連続9度目。2月1日にキャンプインし、22日まで行う。沖縄ではオープン戦を含めて、実戦7試合が予定されており、藤原は「プロのバッターと対戦する機会があると思