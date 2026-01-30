AMERICAN HOLICがブランド10周年を迎える2026年春、特別な「Disney collection by AMERICAN HOLIC」が登場します。今回の主役は、世代を超えて愛される『ミッキー＆フレンズ』。日常にさりげなく取り入れられるデザインと、アニバーサリーならではの遊び心を掛け合わせた全10型がラインアップします。身に着けるだけで気分が上向く、そんなディズニーの魔法を感じるコレクションは、いつものコーデ