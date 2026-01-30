第９８回選抜高校野球大会（３月１９日から１３日間、甲子園球場）の選考委員会が３０日、大阪市内で開かれ、出場３２校が決まった。一般選考枠では、大会２連覇がかかる横浜（神奈川）と夏春連覇を目指す沖縄尚学（沖縄）が、ともに昨年に続く選出。昨秋の明治神宮大会の覇者・九州国際大付（福岡）も選ばれた。北信越大会を制した帝京長岡（新潟）は初出場を決めた。２１世紀枠では、長崎西（長崎）が７５年ぶり２度目、高知