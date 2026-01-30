彩の国さいたま芸術劇場（さいたま市）の芸術監督・近藤良平が率いる「カンパニー・グランデ」が２月７、８日、集大成の新作「春の祭典」を同劇場で披露する。ユーモラスな踊りで知られる異才振付家が１００人超のプロ・アマ混成集団と成し遂げたものとは？（編集委員祐成秀樹）グランデは２０２４年に発足。同劇場を拠点にした高齢者劇団「さいたまゴールド・シアター」とは異なり、公募の対象はシルバー層に限らず国籍、障