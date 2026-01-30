日本ハムの今季のチームスローガン「DOMIれ！」を発表した清宮幸＝沖縄県名護市日本ハムの清宮幸が30日、選手会長として自ら考案した今季のチームスローガン「DOMIれ！」を発表した。「圧倒する、支配する」を表す英語のドミネートに由来し、キャンプ地の沖縄県名護市で「勝ち切るという意味も込めた」と説明した。オフに新庄監督や、球団から作成を託されたというスローガンの出来は「100点」と自賛。「チームにもファンの皆