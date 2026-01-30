木村義雄氏参院比例代表の選挙会は30日、衆院選に立候補した青山繁晴氏の自動失職に伴う欠員補充のため、2022年の比例名簿に基づき、自民党の木村義雄元参院議員の繰り上げ当選を決めた。2月2日の官報に告示された後、当選の効力が発生する。