選抜高校野球大会への出場が決まり、帽子を投げて喜ぶ横浜の選手たち＝30日、横浜市第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕・甲子園）の選考委員会が30日、大阪市内で開かれ、前回王者の横浜（神奈川）や、昨年夏の選手権大会を制した沖縄尚学など32校が選ばれた。昨秋の明治神宮大会で優勝した九州国際大付（福岡）、準優勝の神戸国際大付（兵庫）、東北大会を制した花巻東（岩手）や関東王者の山梨学院、甲子園大会で通算9度優