三井住友銀行とみずほ銀行は2月から適用する住宅ローンの固定金利をそろって引き上げます。三井住友銀行は、10年固定型で最も優遇される人に適用される金利について、2月は0.2％引き上げて2.85％にします。24年10カ月ぶりの高い水準です。みずほ銀行も0.2％引き上げて15年9カ月ぶりの水準となる2.75％にします。長期金利で上昇基調が続いていることを受けたもので、住宅ローン利用者の8割が選んでいるとされる変動金利は、2行とも