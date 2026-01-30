ベネズエラ大統領府は1月29日、ベネズエラと米国が民間航空便の再開を確認したとの声明を発表しました。これは、ベネズエラのロドリゲス暫定大統領と米国のトランプ大統領の電話会談の結果であると伝えられています。これに先立ち、同日、トランプ大統領は閣僚会議で、運輸長官のダフィー氏および軍当局を含むすべての関係者に対し、29日までにベネズエラの空域を開放するよう指示したと述べました。これにより、米国の国民は間も