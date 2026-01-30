Photo: Kaoru Mochida オンラインミーティングが当たり前になった一方で、・カフェや街中で騒音が気になって思うように話せない・ミュートを切り忘れていて話が伝わっていなかった・生活音を流してしまって気まずいそんな音まわりのストレスを感じている人も多いはず。 在宅ワーク、出社、カフェ作業が混在する今、静かな場所を探すことの難易度って高いですよね。