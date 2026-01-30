ハッシュタグには「♯お誕生日」。マンチェスター・シティ女子に所属する、なでしこジャパンの長谷川唯がインスタグラムを更新。「29歳になりましたっ」と報告した。「２」と「９」の大きなゴールドのバルーンを手に持ち、メガネ姿で笑顔を浮かべるショットなどを公開し、「お祝いのメッセージありがとうございます！」と感謝。「たくさんの準備、プレゼント、ご飯、ケーキ ぜーんぶありがとう」と綴る。 この投稿には多