広島市中区の飲食店を利用した１６人が下痢や嘔吐などの症状を訴える食中毒が発生しました。 広島市によりますと２７日、広島市中区の飲食店を利用した人から「２４日夜に親族１８人で飲食店を利用し、約１０人が体調不良」と連絡がありました。 ２４日に飲食店を利用した２つのグループ２３人のうち１０代から６０代の１６人が下痢や嘔吐、吐き気を訴えたということです。 このうち患者７人からノロウイルスが検出された