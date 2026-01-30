春の選抜高校野球大会の出場校が発表され、21世紀枠で「長崎西」、九州地区代表で「長崎日大」の出場が決まりました。 21世紀枠で選ばれた「長崎西」は、45年ぶりに甲子園の舞台へ。 春のセンバツとしては、75年ぶりの出場となります。 2025年10月に行われた秋の県大会で、強豪校を次々と破り準優勝。 九州大会ではベスト8の成績を収め、21世紀枠の全国の代表9校に選ばれていました。 前回、夏の甲子園に出場した1981年、当時