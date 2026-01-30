「２０２６ワールドベースボールクラシック東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」のチケットについて、主催者公認のリセールサービスが２月２日正午からスタートすることが３０日、発表された。対象試合は東京ドームでの１次ラウンド全１０試合（３月５〜１０日）と、京セラドーム大阪での強化試合全４試合（３月２、３日）。急用などで観戦できなくなったチケットを公認のリセールサービスに出品し、取引が成