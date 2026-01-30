モデルの長谷川ミラ（２８）が３０日、結婚を発表した。お相手は一般男性。所属事務所を通じて、報告した。以下、発表コメント。「私事ではございますが、このたび結婚することになりましたので、ご報告いたします。彼と出会い、時間を重ねる中で、安心できるだけでなく、新しいことにも前向きに挑戦できる関係性だと感じるようになりました。自分の歩んできた道の延長線上で、人生を共に考えられる存在だと思えたことに、