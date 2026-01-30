オリックスの岸田護監督を始めとした首脳陣や選手ら一同が30日、春季キャンプ地の宮崎に到着した。宮崎空港では歓迎セレモニーが行われ、岸田監督は「たくさんの方々に集まっていただき、ありがとうございます。2026年また新たに、宮崎からスタートいたします。チーム一丸となってリーグ優勝、日本一を目指して頑張りますので、今年も応援よろしくお願いします」とあいさつ。3年ぶりのリーグ制覇に向けて、決意を込めた。オ