「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）選考委員会が行われ、今春のセンバツに出場する３２校が決定した。史上４校目の春連覇を目指す横浜、史上５校目の夏春連覇を目指す沖縄尚学などが選ばれ、初出場は２校となる。当初の予定から１５分遅れで発表された中、まず２１世紀枠では長崎西と高知農が選出された。さらに注目を集めた関東５校目には春連覇を目指す横浜が東京大会準Ｖの関東第一との比較検討の末に選出