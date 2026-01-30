ボートレース浜名湖の「ヴィーナスシリーズマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」が３０日、開幕。レース開始前にはオープニングセレモニーが行われた。レース中の事故で左腕上腕骨折の重傷を負った地元の川井萌が７か月ぶりに復帰。同期の佐藤ほのか、松本怜もオープニングセレモニーで復帰を祝福していた。そしてオープニングセレモニーでの熱唱が恒例となっている松瀬弘美（５５＝静岡）はフィンガー５の名曲「学園天国」