にしき食品は、全国の20〜50代の男女664人を対象に、「バレンタインギフト」に関する調査を実施した。本調査は、2026年1月16日から19日にかけて、インターネット調査サービス「fastask」を利用して行われたもの。調査の結果、「チョコレート以外の食品や物品ももらって嬉しい」と回答した人が83.5%にのぼり、バレンタインギフトが「脱チョコレート」時代へ移行している実態が明らかになった。○チョコ以外のギフトでも「嬉しい」が