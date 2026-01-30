フジテレビの清水賢治代表取締役社長が３０日、東京・台場の会見を行った。昨年は中居正広氏の女性トラブルを巡る問題が逆風となり、ＣＭの出稿差し止めが相次いだ。清水氏は現在のＣＭ出稿数について「去年の１０月以降にかなり回復が顕著になってきた。スポンサー数は前年１月比で９３％だった。スポット（ＣＭ）も８０％代半ばまで戻ってきている。４月改編ではできるだけ１００％近くまで戻したい」と意欲を見せた。