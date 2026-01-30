大みそかに開催されたSTARTO社のカウントダウンコンサート「COUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE」の配信視聴チケットを購入した人に向け、「お詫びのクーポン」が配布されたとしてSNSで話題を呼んでいる。「アクセスが集中した影響により、一部のお客様にご不便ならびにご迷惑」問題となったのは、2025年12月31日に東京ドームで開催された年末のカウントダウンコンサートのオンライン配信をめぐるトラブルだった。アクセ