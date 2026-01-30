姶良市の鹿児島県警察学校できょう30日、卒業式がありました。 卒業生は30日から県内各地の警察署に配属されました。 県警察学校で30日、卒業を迎えたのは、去年4月に入校した高校や社会人経験がある18歳から29歳までの48人です。 10か月間にわたって法律や犯罪捜査などの基礎的な知識を学んだ卒業生に、岩瀬聡本部長は、「自らを律し、高い倫理観を持ち続けることを忘れないでほしい」と述べました。 配属先の辞令も交付さ